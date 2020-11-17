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Жительница Петровска пришла проведать квартиранта и нашла его труп 

Новости Саратова 43 минуты назад
Россиянка пришла к квартиранту и нашла его труп
Фото: Новости Саратова
Следователи выясняют обстоятельства смерти 46-летнего жителя Петровска. Об этом сообщили в следственном управлении СКР. По предварительным данным 17 ноября он уже второй день не выходил на работу. Коллеги обеспокоились, что мужчина даже не отвечает на звонки и позвонили хозяйке его квартиры. Та с супругом пришла проведать гражданина, но дверь оказалась заперта изнутри.
Она обратилась в полицию и службу спасения, сотрудники экстренной службы через балкон проникли внутрь и обнаружили труп мужчины в ванной комнате.
Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и тело мужчины, признаков насильственной смерти не обнаружено.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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Происшествия , Петровск , Саратовская Область
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