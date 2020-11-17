Рассекречены документы о концлагере нацистов в Крыму 

Сотни документов о деятельности нацистского концлагеря «Красный» в Крыму рассекречены. Об этом в пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили ТАСС.

В рамках всероссийского проекта «Без срока давности» архив управления Федеральной службы безопасности по Крыму и Севастополю отобрал, оценил и рассекретил более 730 документов о лагере смерти «Красный», который находился на территории совхоза вблизи Симферополя.

Копии документов были предоставлены мемориальному комплексу «Концлагерь "Красный"», в частности, документы, раскрывающие личности узников, сведения об условиях их содержания и пытках, мест их массовых расстрелов и захоронений, схемы и места расположения зданий лагеря.

Кроме того, в рамках проекта «Без срока давности» крымское управление ФСБ направило на дополнительное расследование прекращенное в 1971 году уголовное дело о массовом уничтожении нацистами советских граждан на территории Крыма и в Кишиневе.

В концентрационном лагере «Красный» были убиты свыше 15 тысяч человек. В 2011 году, как сообщал «Рамблер», на его месте началось строительство мемориального комплекса. Его первые очереди были открыты в 2015-м. Основные объекты мемориала — музей, часовня, колокол, братская могила и памятные знаки на местах колодцев смерти.