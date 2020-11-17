Ещё
Далее:
Читайте также:
Любой фильм за "Спасибо"
Любой фильм за "Спасибо" Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Рассекречены документы о концлагере нацистов в Крыму 

Артём Кульша 54 минуты назад
Рассекречены документы о концлагере нацистов в Крыму
Фото: РИА Новости
Сотни документов о деятельности нацистского концлагеря «Красный» в Крыму рассекречены. Об этом в пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили ТАСС.
В рамках всероссийского проекта «Без срока давности» архив управления Федеральной службы безопасности по Крыму и Севастополю отобрал, оценил и рассекретил более 730 документов о лагере смерти «Красный», который находился на территории совхоза вблизи Симферополя.
Копии документов были предоставлены мемориальному комплексу «Концлагерь "Красный"», в частности, документы, раскрывающие личности узников, сведения об условиях их содержания и пытках, мест их массовых расстрелов и захоронений, схемы и места расположения зданий лагеря.
Кроме того, в рамках проекта «Без срока давности» крымское управление ФСБ направило на дополнительное расследование прекращенное в 1971 году уголовное дело о массовом уничтожении нацистами советских граждан на территории Крыма и в Кишиневе.
В концентрационном лагере «Красный» были убиты свыше 15 тысяч человек. В 2011 году, как сообщал «Рамблер», на его месте началось строительство мемориального комплекса. Его первые очереди были открыты в 2015-м. Основные объекты мемориала — музей, часовня, колокол, братская могила и памятные знаки на местах колодцев смерти.
Видео дня. Жена российского мэра спрятала 1,3 млрд рублей в подушку
Комментарии
Происшествия , ФСБ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
01:09
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
В мире Общество
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
00:34
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
Общество Происшествия
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
00:22
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
Происшествия
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
00:28
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
Происшествия
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
01:51
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
Происшествия
Схватка грабителя с ножом с прохожим попала на видео
01:14
Схватка грабителя с ножом с прохожим попала на видео
Происшествия
Появилось видео спасения ребенка с застрявшей в эскалаторе рукой
00:18
Появилось видео спасения ребенка с застрявшей в эскалаторе рукой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение