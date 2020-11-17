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В столице Сомали возле полицейской академии произошел мощный взрыв 

ИА Regnum 58 минут назад
В столице Сомали прогремел мощный взрыв
Фото: Reuters
Мощный взрыв прогремел в столице Сомали — Могадишо — возле здания полицейской академии страны. Об этом 17 ноября сообщает издание Somali Guardian.
По информации журналистов, взрыв, который устроил террорист-смертник, произошел около академии полиции Генерала Кахие.
Также указывается, что к месту инцидента в настоящее время направляются машины скорой помощи, кроме того, есть сообщения о пострадавших из-за взрыва.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября стало известно, что пять заключенных исправительной колонии в Воронежской области вербовали сокамерников для организации покушения на курсантов Военно-воздушной академии, принимавших участие в военных действия в Сирии.
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Происшествия , ФСИН , Воронежская Область , Могадишо , Сирия , Сомали
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