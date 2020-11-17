В столице Сомали прогремел мощный взрыв

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Мощный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо — возле здания полицейской академии страны. Об этом 17 ноября сообщает издание Somali Guardian.

По информации журналистов, взрыв, который устроил террорист-смертник, произошел около академии полиции Генерала Кахие.

Также указывается, что к месту инцидента в настоящее время направляются машины скорой помощи, кроме того, есть сообщения о пострадавших из-за взрыва.