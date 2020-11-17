Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Испачкал одежду сына: россиянин до смерти избил знакомого 

Павел Тиунов 1 час назад
Испачкал одежду сына: россиянин до смерти избил знакомого
Фото: ТАСС
Житель Сочи избил до смерти гостя за то, что тот испачкал одежду его сына, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей регионального управления Следственного комитета. Подозреваемы арестован.
Трагедия произошла 30 октября в поселке Алексеевском. 51-летний житель переулка Озерный пригласил к себе знакомого на застолье. После обильных алкогольных возлияний между мужчинами возник конфликт из-за испачканной одежды сына хозяина дома. Словесная перепалка быстро переросла в драку.
В результате 45-летний гость получил не менее пяти ударов по голове. Потерпевший отправился домой, по дороге ему стало плохо, очевидцы вызвали «скорую помощь», мужчину госпитализировали. Спустя 6 дней он скончался в больнице. Причиной смерти стали полученные травмы головы.
Правоохранители завели уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека». Обвиняемый был арестован и на время расследования помещен в следственный изолятор.
Ранее, как сообщал «Рамблер», 28-летняя жительница Омска призналась в убийстве своей двухлетней дочери. Женщина заявила, что вышла из себя, заметив, что ребенок, во время поедания булочки сильно накрошил. Омичка начала запихивать в рот девочки остатки недоеденного лакомства, в результате ребенок подавился и задохнулся.
В августе 47-летний житель Бурятии отсек топором 5-летней племяннице два пальца за то, что она разбила его телефон. Инцидент произошел в Прибайкальском районе республики. Девочка отправилась на покос с отцом и дядей, однако спустя некоторое время пошел дождь и все трое спрятались в лесу. Взрослые начали выпивать спиртное, а ребенку дали телефон, чтобы она могла поиграть. В какой-то момент мобильник выскользнул из рук девочки, упал и разбился.
Дядя ребенка, разъяренный поломкой своего телефона, схватил топор, положил детскую ручку на пень, отсек два пальца, а затем сбежал в лес. Отец девочки привел ее домой, откуда поздно вечером ребенка госпитализировали. Врачи пришили один палец, другой спасти не удалось. Полицейские задержали подозреваемого на месте преступления: ночью он вернулся на полянку, где отрубил ребенку пальцы. Полицейские отмечают, что задержанному 47 лет, ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков.
Видео дня. Жена российского мэра спрятала 1,3 млрд рублей в подушку
Комментарии
Происшествия , СКР , ФСИН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
01:09
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
В мире Общество
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
00:34
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
Общество Происшествия
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
00:22
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
Происшествия
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
00:28
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
Происшествия
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
01:51
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
Происшествия
Схватка грабителя с ножом с прохожим попала на видео
01:14
Схватка грабителя с ножом с прохожим попала на видео
Происшествия
Появилось видео спасения ребенка с застрявшей в эскалаторе рукой
00:18
Появилось видео спасения ребенка с застрявшей в эскалаторе рукой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение