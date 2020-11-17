Испачкал одежду сына: россиянин до смерти избил знакомого 

Житель Сочи избил до смерти гостя за то, что тот испачкал одежду его сына, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей регионального управления Следственного комитета . Подозреваемы арестован.

Трагедия произошла 30 октября в поселке Алексеевском. 51-летний житель переулка Озерный пригласил к себе знакомого на застолье. После обильных алкогольных возлияний между мужчинами возник конфликт из-за испачканной одежды сына хозяина дома. Словесная перепалка быстро переросла в драку.

В результате 45-летний гость получил не менее пяти ударов по голове. Потерпевший отправился домой, по дороге ему стало плохо, очевидцы вызвали «скорую помощь», мужчину госпитализировали. Спустя 6 дней он скончался в больнице. Причиной смерти стали полученные травмы головы.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека». Обвиняемый был арестован и на время расследования помещен в следственный изолятор

Ранее, как сообщал «Рамблер», 28-летняя жительница Омска призналась в убийстве своей двухлетней дочери. Женщина заявила, что вышла из себя, заметив, что ребенок, во время поедания булочки сильно накрошил. Омичка начала запихивать в рот девочки остатки недоеденного лакомства, в результате ребенок подавился и задохнулся.

В августе 47-летний житель Бурятии отсек топором 5-летней племяннице два пальца за то, что она разбила его телефон. Инцидент произошел в Прибайкальском районе республики. Девочка отправилась на покос с отцом и дядей, однако спустя некоторое время пошел дождь и все трое спрятались в лесу. Взрослые начали выпивать спиртное, а ребенку дали телефон, чтобы она могла поиграть. В какой-то момент мобильник выскользнул из рук девочки, упал и разбился.

Дядя ребенка, разъяренный поломкой своего телефона, схватил топор, положил детскую ручку на пень, отсек два пальца, а затем сбежал в лес. Отец девочки привел ее домой, откуда поздно вечером ребенка госпитализировали. Врачи пришили один палец, другой спасти не удалось. Полицейские задержали подозреваемого на месте преступления: ночью он вернулся на полянку, где отрубил ребенку пальцы. Полицейские отмечают, что задержанному 47 лет, ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков.