Испачкал одежду сына: россиянин до смерти избил знакомого 

Житель Сочи избил до смерти гостя за то, что тот испачкал одежду его сына, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей регионального управления Следственного комитета. Подозреваемы арестован.
Трагедия произошла 30 октября в поселке Алексеевском. 51-летний житель переулка Озерный пригласил к себе знакомого на застолье. После обильных алкогольных возлияний между мужчинами возник конфликт из-за испачканной одежды сына хозяина дома. Словесная перепалка быстро переросла в драку.
В результате 45-летний гость получил не менее пяти ударов по голове. Потерпевший отправился домой, по дороге ему стало плохо, очевидцы вызвали «скорую помощь», мужчину госпитализировали. Спустя 6 дней он скончался в больнице. Причиной смерти стали полученные травмы головы.
Правоохранители завели уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека». Обвиняемый был арестован и на время расследования помещен в следственный изолятор.
Ранее, как сообщал «Рамблер», 28-летняя жительница Омска призналась в убийстве своей двухлетней дочери. Женщина заявила, что вышла из себя, заметив, что ребенок, во время поедания булочки сильно накрошил. Омичка начала запихивать в рот девочки остатки недоеденного лакомства, в результате ребенок подавился и задохнулся.
В августе 47-летний житель Бурятии отсек топором 5-летней племяннице два пальца за то, что она разбила его телефон. Инцидент произошел в Прибайкальском районе республики. Девочка отправилась на покос с отцом и дядей, однако спустя некоторое время пошел дождь и все трое спрятались в лесу. Взрослые начали выпивать спиртное, а ребенку дали телефон, чтобы она могла поиграть. В какой-то момент мобильник выскользнул из рук девочки, упал и разбился.
Дядя ребенка, разъяренный поломкой своего телефона, схватил топор, положил детскую ручку на пень, отсек два пальца, а затем сбежал в лес. Отец девочки привел ее домой, откуда поздно вечером ребенка госпитализировали. Врачи пришили один палец, другой спасти не удалось. Полицейские задержали подозреваемого на месте преступления: ночью он вернулся на полянку, где отрубил ребенку пальцы. Полицейские отмечают, что задержанному 47 лет, ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков.