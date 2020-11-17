Популярную российскую актрису и блогершу Машу Вэй залило кипятком в отеле во время отдыха в Сочи

Видео и подробностями случившегося она разместила в социальной сети. На кадрах видно, что вся комната заполнена водой, которую девушка старается собрать с помощью посуды и полотенец.

Инцидент случился ночью в одном из объектов размещения на курорте Красная Поляна.

Проснулась в три часа ночи от странного шипения. Всё было в пару. Откуда-то шёл жар. Оказалось, что взорвалась батарея-сушилка, а из неё валил кипяток. Попыталась заткнуть её полотенцами, но напор был такой сильный, что меня просто облило кипятком, — сообщила в Instagram Вэй.

По её словам, последствия потопа пришлось устранять самостоятельно. Блогерша добавила, что помощи ей пришлось ждать очень долго — от прорыва до полной остановки воды прошло около часа, поэтому затопило не только тот номер, где случилась авария, но также и комнаты шестью этажами ниже.