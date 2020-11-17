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Известную российскую блогершу залило кипятком на отдыхе в Сочи 

News.ru 50 минут назад
Популярную российскую актрису и блогершу Машу Вэй залило кипятком в отеле во время отдыха в Сочи.
Видео и подробностями случившегося она разместила в социальной сети. На кадрах видно, что вся комната заполнена водой, которую девушка старается собрать с помощью посуды и полотенец.
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Инцидент случился ночью в одном из объектов размещения на курорте Красная Поляна.

Проснулась в три часа ночи от странного шипения. Всё было в пару. Откуда-то шёл жар. Оказалось, что взорвалась батарея-сушилка, а из неё валил кипяток. Попыталась заткнуть её полотенцами, но напор был такой сильный, что меня просто облило кипятком, — сообщила в Instagram Вэй.

По её словам, последствия потопа пришлось устранять самостоятельно. Блогерша добавила, что помощи ей пришлось ждать очень долго — от прорыва до полной остановки воды прошло около часа, поэтому затопило не только тот номер, где случилась авария, но также и комнаты шестью этажами ниже.
Ранее модель и известная блогерша Кира Майер стала фигуранткой уголовного дела о нападении на полицейского в центре Москвы. Она расцарапала инспектора ДПС. Известно, что сотрудник правоохранительных органов остановил девушку на Mercedes для проверки документов. Но прав на управление авто у той не оказалось. При попытке вырвать протокол Кира Майер причинила инспектору телесные повреждения. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении сотрудника полиции, писал NEWS.ru.
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Комментарии 4
Происшествия , Видео , Кира Майер , ГИБДД , МВД , Краснодарский Край , Сочи
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