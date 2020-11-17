Россиянка поплатилась за желание стать порноактрисой

Жительница Ижевска , пытаясь пробиться в порноактрисы, отдала почти миллион рублей мошеннику из Анжеро-Судженска . Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В мае 2019 года 24-летняя ижевчанка откликнулась на объявление в интернете о поиске актрис для съёмок в порно. Работодатель оказался мошенником. Он обещал женщине, что в течение полугода она попадёт в пикантную индустрию, будет получать большие гонорары и станет его женой. Для этого надо было всего лишь перечислять деньги на его счёт.

Например, одним из поводов для перевода стал звонок, на который ижевчанка не ответила. Мошенник сказал, что из-за этого сорвался её вылет на кастинг и теперь она должна выплатить штраф. В общей сложности кандидатка в порноактрисы совершила 127 переводов на сумму 995 тыс. рублей.

Женщина занимала деньги у друга под предлогом оплаты лечения матери, брала микрокредиты, вот только трудоустройства не произошло. Поняв, что её обманули, ижевчанка в октябре 2019 года обратилась в полицию.

Афериста задержали. Им оказался 32-летний житель Кемеровской области. Против него возбудили дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Он полностью признал свою вину и выплатил своей жертве 10 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба.

В ходе следствия была установлена причастность фигуранта к краже из квартиры бытовой техники, которую он позже продал в комиссионку. По данному факту возбудили дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Расследование в отношении мужчины завершено. Материалы переданы на рассмотрение в Анжеро-Судженский городской суд. Мошеннику грозит лишение свободы сроком до 6 лет.