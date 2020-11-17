Сочинец до смерти избил гостя за одежду сына

Житель Сочи до смерти избил гостя за испачканную одежду сына. Об этом сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 30 октября 45-летний мужчина пришел в гости к знакомому в переулке Озерном в поселке Алексеевском. Мужчины выпили и поссорились из-за того, что гость испачкал одежду малолетнего сына хозяина.

"В ходе конфликта обвиняемый нанес оппоненту не менее пяти ударов руками в область головы. После этого потерпевший ушел домой. По дороге состояние мужчины ухудшилось, жители вызвали бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой госпитализировали пострадавшего в больницу", — говорится в сообщении.

Пострадавший скончался в больнице 5 ноября в результате полученных травм. В отношении 51-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", он арестован.