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Сочинец до смерти избил гостя за испачканную одежду сына 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Сочинец до смерти избил гостя за одежду сына
Фото: РИА Новости
Житель Сочи до смерти избил гостя за испачканную одежду сына. Об этом сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.
По версии следствия, 30 октября 45-летний мужчина пришел в гости к знакомому в переулке Озерном в поселке Алексеевском. Мужчины выпили и поссорились из-за того, что гость испачкал одежду малолетнего сына хозяина.

"В ходе конфликта обвиняемый нанес оппоненту не менее пяти ударов руками в область головы. После этого потерпевший ушел домой. По дороге состояние мужчины ухудшилось, жители вызвали бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой госпитализировали пострадавшего в больницу", — говорится в сообщении.

Пострадавший скончался в больнице 5 ноября в результате полученных травм. В отношении 51-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", он арестован.
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Происшествия , Краснодарский Край , Сочи
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