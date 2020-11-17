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Взрыв на детской площадке: рабочий госпитализирован в Москве 

Артём Кульша 2 часа назад
Взрыв на детской площадке: рабочий госпитализирован в Москве
Фото: ТАСС
На детской площадке в Москве произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.
Собеседник в экстренных службах рассказал агентству, что в ходе проведения ремонтных работ на детской площадке неподалеку от 31-го дома по Рождественской улице на юго-востоке Москвы произошел хлопок бочки с клеем во время ее разогрева. В результате инцидента пострадал рабочий.
В свою очередь, осведомленный собеседник сообщил «Интерфаксу», что взрыв бочки произошел при проведении капитального ремонта жилого дома из-за нарушения технологии, а пострадавший рабочий получил не угрожающую его жизни открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.
В начале ноября, как сообщал «Рамблер», на улице Газопровод, 4а, на юге Москвы загорелся ангар, в котором находилось примерно 650 50-литровых газовых баллонов. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В его тушении принимали участие 60 человек и 18 единиц техники. Здание ангара было полностью разрушено из-за взрывов баллонов. Пожарные отстояли от огня четыре расположенных рядом здания и припаркованные автомобили. В результате пожара никто не пострадал.
В октябре на проезжей части в районе 26-го дома на Рязанском проспекте в Москве 39-летний сотрудник шиномонтажа, уроженец Таджикистана, перекачал колесо автомобиля, и оно взорвалось, в результате чего мужчина погиб.
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Происшествия , Интерфакс
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