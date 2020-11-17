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На детской площадке в Москве взорвалась бочка с клеем

Вечерняя Москваиещё 3
1 час назад
На юго-востоке Москвы взорвалась бочка с клеем на детской площадке. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.
На детской площадке в Москве прогремел взрыв
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Инцидент произошел около дома N31 на улице Рождественская при проведении ремонтных работ. При разогреве бочки с клеем произошел взрыв, в результате пострадал рабочий.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Происшествия,Москва,
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