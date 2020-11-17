На металлургическом заводе в Израиле прогремел взрыв

На металлургическом заводе в израильском городе Ашдод
прогремел взрыв. Об этом сообщает полиция Израиля.
Фото: facebook.com/israelpolicefacebook.com/israelpolice
Было получено сообщение о взрыве на металлургическом заводе в промышленной зоне в Ашдоде. Наряды полиции прибыли на место происшествия, начаты предварительные следственные действия, — говорится в заявлении израильской полиции в Twitter.
По данным местных СМИ, на предприятии взорвался газовый баллон. Как сообщает The Jerusalem Post, жертвами происшествия стали два человека.
В зоне взрыва были обнаружены двое мужчин 40 лет без сознания, без пульса и дыхания, со множественными травмами. Установлено, что они скончались на месте. Продолжаются поиски ещё нескольких рабочих, находившихся на заводе, — рассказали представители одной из медицинских бригад, работающих на месте ЧП.
Также сообщается как минимум об одном пострадавшем. 35-летний мужчина был госпитализирован с травмой ноги.
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