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В Израиле на металлургическом заводе прогремел взрыв

News.ruиещё 2
2 часа назад
На металлургическом заводе в израильском городе Ашдод прогремел взрыв. Об этом сообщает полиция Израиля.
На металлургическом заводе в Израиле прогремел взрыв
Фото: facebook.com/israelpolicefacebook.com/israelpolice
Было получено сообщение о взрыве на металлургическом заводе в промышленной зоне в Ашдоде. Наряды полиции прибыли на место происшествия, начаты предварительные следственные действия, — говорится в заявлении израильской полиции в Twitter.
По данным местных СМИ, на предприятии взорвался газовый баллон. Как сообщает The Jerusalem Post, жертвами происшествия стали два человека.
В зоне взрыва были обнаружены двое мужчин 40 лет без сознания, без пульса и дыхания, со множественными травмами. Установлено, что они скончались на месте. Продолжаются поиски ещё нескольких рабочих, находившихся на заводе, — рассказали представители одной из медицинских бригад, работающих на месте ЧП.
Также сообщается как минимум об одном пострадавшем. 35-летний мужчина был госпитализирован с травмой ноги.
Ранее NEWS.ru писал, что в частном доме в селе Назрановского района Ингушетии взорвался газ. Один человек пострадал.
Происшествия,Ашдод,Израиль,
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