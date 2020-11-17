На металлургическом заводе в Израиле прогремел взрыв

В зоне взрыва были обнаружены двое мужчин 40 лет без сознания, без пульса и дыхания, со множественными травмами. Установлено, что они скончались на месте. Продолжаются поиски ещё нескольких рабочих, находившихся на заводе, — рассказали представители одной из медицинских бригад, работающих на месте ЧП.