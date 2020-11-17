Рэп про беспредел в больницах попал на видео

18-летняя Алина Косова из Омска
зачитала рэп про беспредел в местных больницах, связанный с коронавирусом, и набрала множество просмотров. Общий посыл ее трека совершенно не шуточный. Девушка описывает страшную ситуацию, в которую попадают все заразившиеся коронавирусной инфекцией в Омском регионе. В больницах попросту не хватает лекарств и коек на всех. Люди вынуждены переносить болезнь дома. Для кого-то это может оказаться критическим условием. Даже дозвониться до приемной скорой помощи составляет огромную проблему для местных жителей. Недавно от коронавируса умер дядя Алины. Его не успели перевести в реанимацию в критическом состоянии.