В Москве подросток с COVID-19 сбежал от медиков

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Москве 16-летний подросток, которому поставили предварительный диагноз коронавирус COVID-19, сбежал при переводе из одной клиники в другую.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах , мальчик занимался бродяжничеством в районе аэропорта «Домодедово» , где его и задержали полицейские

Они доставили его в детскую городскую больницу имени Сперанского, где определили предварительный диагноз — он заразился коронавирусом. Затем мальчика перевели в больницу имени Башляевой. Во время оформления документов подросток сбежал из приемного отделения.

Врачи обратились в полицию. В настоящее время заболевшего мальчика ищут.