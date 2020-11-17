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В Москве подросток с COVID-19 сбежал при переводе из одной больницы в другую 

Свободная пресса 19 минут назад
В Москве подросток с COVID-19 сбежал от медиков
Фото: РИА Новости
В Москве 16-летний подросток, которому поставили предварительный диагноз коронавирус COVID-19, сбежал при переводе из одной клиники в другую.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, мальчик занимался бродяжничеством в районе аэропорта «Домодедово», где его и задержали полицейские
Они доставили его в детскую городскую больницу имени Сперанского, где определили предварительный диагноз — он заразился коронавирусом. Затем мальчика перевели в больницу имени Башляевой. Во время оформления документов подросток сбежал из приемного отделения.
Врачи обратились в полицию. В настоящее время заболевшего мальчика ищут.
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Происшествия , Аэропорт Домодедово , МВД , Москва
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