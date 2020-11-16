Режим ЧС ввели во Владимирской области

Власти Владимирской области ввели режим ЧС из-за схода вагонов возле станции "Новки-1" и разлива мазута, сообщает администрация региона.
Сход 30 вагонов состава из 64 вагонов произошел в 14:07 мск на перегоне Новки-1— Тереховицы в Камешковском районе. По данным ГУМЧС региона, в результате происшествия разлились шесть цистерн с мазутом. Площадь разлива нефтепродуктов составляет 12,5 тысячи квадратных метров. Сам поезд шел со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области. В результате происшествия погиб 45-летний обходчик.
"Из-за схода с путей Горьковской железной дороги вагонов грузового поезда в районе населённых пунктов Новки-1 — Тереховицы в Камешковском районе в регионе введён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал и. о. Губернатора Александр Ремига", — говорится в сообщении.
В результате происшествия повреждено железнодорожное полотно в оба направления. Движение поездов между станциями Владимир и Ковров временно приостановлено. РЖД отменили ряд пассажирских поездов или внесли изменения в расписание их движения.
По данным Горьковской железной дороги, погибшим оказался дорожный мастер Владимирской дистанции пути Юрий Васильевич Лебедев.
"ОАО "РЖД" выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Компания окажет всю необходимую помощь родственникам работника", — говорится в сообщении компании.