Режим ЧС ввели во Владимирской области

"Из-за схода с путей Горьковской железной дороги вагонов грузового поезда в районе населённых пунктов Новки-1 — Тереховицы в Камешковском районе в регионе введён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал и. о. Губернатора Александр Ремига", — говорится в сообщении.