Раскрыто состояние Ефремова в СИЗО

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов бодро себя чувствует после недели, проведенной на карантине в белгородском СИЗО . Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Алешкин.

"Он уже больше недели там находится, восьмой день сегодня, на карантине. Состояние хорошее, бодрое. Обсуждали сегодня линию защиты", — сказал Алешкин.

По его словам, через неделю, когда Ефремова переведут в колонию, он снова планирует навестить актера.

Ранее в понедельник Алешкин сообщил ТАСС, что Ефремов лично подписал с ним новое соглашение, он вновь будет защищать актера. По его словам, инициаторами этого были близкие друзья Ефремова.

Алешкин вступил в защиту Ефремова 21 сентября. 18 октября по требованию жены Ефремова переговоры с потерпевшими были прекращены. По словам Алешкина, она заподозрила его в сговоре с представлявшим интересы потерпевших Александром Добровинским . При этом адвокат предположил, что это — позиция не самой жены актера, а другого его защитника, которому самому не удалось договориться со стороной потерпевших.