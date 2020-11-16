Ещё
Далее:
Читайте также:
Счастливые часы: кино с большой скидкой
Счастливые часы: кино с большой скидкой Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Адвокат рассказал о самочувствии Ефремова в белгородском СИЗО 

ТАСС 2 часа назад
Раскрыто состояние Ефремова в СИЗО
Фото: ТАСС
Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов бодро себя чувствует после недели, проведенной на карантине в белгородском СИЗО. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Алешкин.

"Он уже больше недели там находится, восьмой день сегодня, на карантине. Состояние хорошее, бодрое. Обсуждали сегодня линию защиты", — сказал Алешкин.

По его словам, через неделю, когда Ефремова переведут в колонию, он снова планирует навестить актера.
Ранее в понедельник Алешкин сообщил ТАСС, что Ефремов лично подписал с ним новое соглашение, он вновь будет защищать актера. По его словам, инициаторами этого были близкие друзья Ефремова.
Алешкин вступил в защиту Ефремова 21 сентября. 18 октября по требованию жены Ефремова переговоры с потерпевшими были прекращены. По словам Алешкина, она заподозрила его в сговоре с представлявшим интересы потерпевших Александром Добровинским. При этом адвокат предположил, что это — позиция не самой жены актера, а другого его защитника, которому самому не удалось договориться со стороной потерпевших.
22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим. 6 ноября актер был этапирован из московского СИЗО к месту отбытия наказания.
Видео дня. Анна Семенович: у нас у всех заморожены яйцеклетки
ТАСС: последние новости
Два теплохода столкнулись на Дону в Ростовской области Два теплохода столкнулись на Дону в Ростовской области Авария в Норильске произошла из-за разрушения основания свай резервуара Авария в Норильске произошла из-за разрушения основания свай резервуара Бабушка сестер Хачатурян умерла в Москве от острой сердечной недостаточности Бабушка сестер Хачатурян умерла в Москве от острой сердечной недостаточности
Комментарии
Происшествия , Общество , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Мосгорсуд , ФСИН , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ограбление в столичном метро попало на видео
00:25
Ограбление в столичном метро попало на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
00:52
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
Катастрофы Происшествия
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
01:10
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
Другое Интернет
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
00:18
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
Криминал Происшествия
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:41
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
В мире Общество
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
03:06
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
Происшествия
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
00:56
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
В мире Интернет
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
00:51
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
Наука Наука и техника
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
00:33
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
Криминал Происшествия
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
00:59
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть