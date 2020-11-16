Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Россиянка затравила одноклассницу дочери до попытки суицида 

Lenta.ru 51 минуту назад
В Кисловодске глава школьного родительского комитета год травила одноклассницу дочери и довела ее до попытки суицида. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.
По данным издания, россиянка издевалась над школьницей как в переписках, так и вживую. На опубликованной им аудиозаписи слышно, как предполагаемая председательница родительского комитета угрожает девочке, после чего требует удалить ее из группы. Женщина также обвиняет ученицу в «жополизстве» и рассказывает, как хочет «схватить ее за косы», обрезать волосы и вылить на нее зеленку.
В октябре девочка попыталась совершить суицид, но выжила. С подозреваемой работают следователи. Как указала Baza, незадолго до происшествия глава родительского комитета начала травить еще одного одноклассника дочки, защищавшего пострадавшую ученицу.
Школьницу в Новосибирске затравили за отказ мамы сдавать деньги
Ранее сообщалось, что в Кургане 15-летняя девочка трижды пыталась совершить самоубийство из-за избиений матери, которые длились 10 лет. На фоне издевательств у подростка возникло психическое расстройство. По решению суда, она живет у бабушки, мать ограничили в родительских правах. Ее обвиняют в преступлении по пунктам «б», «з» части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего»), трех преступлений по пункту «а» части 2 статьи 110 УК («Доведение до самоубийства несовершеннолетнего») и по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Россиянке грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Последние новости
Навальный подал в суд на Пескова Навальный подал в суд на Пескова В России ввели новые правила для контактировавших с больными COVID-19 В России ввели новые правила для контактировавших с больными COVID-19 Американская вакцина от коронавируса показала почти 95-процентную эффективность Американская вакцина от коронавируса показала почти 95-процентную эффективность
Комментарии 8
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ограбление в столичном метро попало на видео
00:25
Ограбление в столичном метро попало на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
00:52
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
Катастрофы Происшествия
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
01:10
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
Другое Интернет
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
00:18
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
Криминал Происшествия
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:41
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
В мире Общество
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
03:06
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
Происшествия
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
00:56
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
В мире Интернет
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
00:51
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
Наука Наука и техника
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
00:33
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
Криминал Происшествия
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
00:59
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение