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Два теплохода столкнулись на Дону в Ростовской области 

ТАСС 12 минут назад
Теплоходы столкнулись на Дону
Фото: РИА Новости
Два грузовых теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области и получили повреждения. Об этом сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня в утреннее время теплоход "Волга — 4007" совершил навал на теплоход "Междуреченск", в результате чего суда получили повреждения корпусов. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет", — сообщила Марковская.

Проводится доследственная проверка. Следователи продолжают осмотр судов, устанавливает размер ущерба и всех обстоятельств произошедшего.
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Происшествия , Дон , Италия , Ростовская Область
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