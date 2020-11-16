Ещё
Далее:
Читайте также:
Счастливые часы: кино с большой скидкой
Счастливые часы: кино с большой скидкой Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Школьницу избили во время прохождения квеста на востоке Москвы 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
Школьницу избили при прохождении квеста в Москве
Фото: РИА Новости
Во время прохождения квеста в развлекательном центре на востоке Москвы 16-летняя школьница получила телесные повреждения, после чего обратилась в больницу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы надзорного ведомства Людмилу Нефедову.
В медучреждении заявили, что несовершеннолетняя получила тупую травму живота, ушиб отдела позвоночника и грудной клетки. Школьница отметила, что травмы ей нанес сотрудник квеста, расположенного в районе Измайлово.
Столичная прокуратура инициировала проверку после произошедшего в субботу, 14 ноября, инцидента.
Видео дня. Анна Семенович: у нас у всех заморожены яйцеклетки
Газета.Ru: последние новости
На Дону столкнулись два теплохода На Дону столкнулись два теплохода На Аляске самолет сбил медведя при посадке На Аляске самолет сбил медведя при посадке СК возбудил дело после смерти пятерых пациентов в частной клинике в Москве СК возбудил дело после смерти пятерых пациентов в частной клинике в Москве
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ограбление в столичном метро попало на видео
00:25
Ограбление в столичном метро попало на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
00:52
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
Катастрофы Происшествия
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
01:10
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
Другое Интернет
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
00:18
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
Криминал Происшествия
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:41
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
В мире Общество
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
03:06
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
Происшествия
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
00:56
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
В мире Интернет
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
00:51
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
Наука Наука и техника
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
00:33
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
Криминал Происшествия
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
00:59
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение