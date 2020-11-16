Школьницу избили при прохождении квеста в Москве

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с инцидентом, произошедшим с 16-летней девушкой при прохождении квеста в развлекательном центре на востоке столицы, сообщила в понедельник журналистам руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
"Прокуратура Москвы проводит проверку по факту получения школьницей травм при прохождении квеста в одном из клубов в районе Измайлово. По предварительной информации, 14 ноября 16-летняя школьница при прохождении квеста получила телесные повреждения. В результате несовершеннолетняя обратилась в медицинское учреждение", — сказала Нефедова.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавшая заявила, что травмы ей нанес сотрудник квест-клуба.
У девушки диагностированы ушиб отдела позвоночника, грудной клетки, тупая травма живота.
Проведение проверки поручено Измайловской межрайонной прокуратуре. Прокуроры должны будут дать оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей.