Наркосиндикат уличили в отмывании миллиардов в РФ

МВД России возбудило уголовное дело в отношении членов международного наркосиндиката об отмывании миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В ходе расследования дела о торговле наркотиками наркосиндикатом «ХимПром» было выявлено более тысячи электронных кошельков, использовавшихся в преступной схеме. В результате было легализовано 2,4 миллиарда рублей.

Один из главарей преступного сообщества, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был осужден на 10 лет. Над остальными 19 участниками наркосиндиката по 25 эпизодам преступлений идет процесс в Московском областном суде. Еще двое лидеров находятся в международном розыске. Один из них ожидает экстрадиции из Польши.