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В России членов наркосиндиката уличили в отмывании миллиардов рублей 

Lenta.ru 30 минут назад
Наркосиндикат уличили в отмывании миллиардов в РФ
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»
МВД России возбудило уголовное дело в отношении членов международного наркосиндиката об отмывании миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
В ходе расследования дела о торговле наркотиками наркосиндикатом «ХимПром» было выявлено более тысячи электронных кошельков, использовавшихся в преступной схеме. В результате было легализовано 2,4 миллиарда рублей.
Один из главарей преступного сообщества, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был осужден на 10 лет. Над остальными 19 участниками наркосиндиката по 25 эпизодам преступлений идет процесс в Московском областном суде. Еще двое лидеров находятся в международном розыске. Один из них ожидает экстрадиции из Польши.
Деятельность «ХимПрома» была пресечена в 2017 году. Силовики изъяли 9,5 тонны синтетических наркотиков и прекурсоров, а также лабораторное оборудование.
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Происшествия , ПАО "Химпром" , МВД
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