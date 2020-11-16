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Названа причина аварии на норильской ТЭЦ 

Свободная пресса и ещё 1 1 час назад
Названа причина аварии на норильской ТЭЦ
Фото: РИА Новости
Слабая несущая способность плитного ростверка основания и свай резервуара с соляркой названа технической причиной аварии на ТЭЦ-3 Норильской топливно-энергетической компании. Об этом говорится в заключении комиссии Ростехнадзора.
В документе также указывается, что к аварии привел низкий уровень работ при проектировании железобетонного свайного основания. Отмечается, что ЧП можно было избежать, если бы ответственные лица «проверили прочность и устойчивость фундамента с учетом конкретных условий».
Кроме того, комиссия Ростехнадзора выявила нарушения требований при проведении экспертизы промышленной безопасности — специалисты не провели оценку «фактического состояния основания (свайного фундамента) с определением соответствия строительных конструкций проектной документации и требованиям нормативных документов сооружений».
Ранее сообщалось, что ущерб от разлива более 21 тысячи тонн дизельного топлива под Норильском составил 148,2 млрд рублей. Было возбуждено несколько уголовных дел.
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Происшествия , Ростехнадзор
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