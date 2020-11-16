Названа причина аварии на норильской ТЭЦ 

Слабая несущая способность плитного ростверка основания и свай резервуара с соляркой названа технической причиной аварии на ТЭЦ-3 Норильской топливно-энергетической компании. Об этом говорится в заключении комиссии Ростехнадзора

В документе также указывается, что к аварии привел низкий уровень работ при проектировании железобетонного свайного основания. Отмечается, что ЧП можно было избежать, если бы ответственные лица «проверили прочность и устойчивость фундамента с учетом конкретных условий».

Кроме того, комиссия Ростехнадзора выявила нарушения требований при проведении экспертизы промышленной безопасности — специалисты не провели оценку «фактического состояния основания (свайного фундамента) с определением соответствия строительных конструкций проектной документации и требованиям нормативных документов сооружений».

Ранее сообщалось, что ущерб от разлива более 21 тысячи тонн дизельного топлива под Норильском составил 148,2 млрд рублей. Было возбуждено несколько уголовных дел.