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Авария в Норильске произошла из-за разрушения основания свай резервуара 

ТАСС 20 минут назад
Причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске стала недостаточная несущая способность основания свай резервуара, из-за чего произошло разрушение основания. К таким выводам пришел Ростехнадзор по итогам окончательного расследования.

"Причиной разгерметизации резервуара явилась недостаточная несущая способность плитного ростверка основания свай, что вызвало превышение допустимых усилий с последующим цепным разрушением 33 свай-стоек, а также разрушение монолитного железобетонного основания и его просадку", — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, были допущены нарушения при проектировании, строительстве и эксплуатации резервуара. В том числе Ростехнадзор выявил нарушения при проведении экспертизы промышленной безопасности аварийного резервуара экспертной организацией, которая прошла в 2018 году.
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Происшествия , Видео , Ростехнадзор , Красноярский Край , Норильск
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