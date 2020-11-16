Причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске стала недостаточная несущая способность основания свай резервуара, из-за чего произошло разрушение основания. К таким выводам пришел Ростехнадзор по итогам окончательного расследования.

"Причиной разгерметизации резервуара явилась недостаточная несущая способность плитного ростверка основания свай, что вызвало превышение допустимых усилий с последующим цепным разрушением 33 свай-стоек, а также разрушение монолитного железобетонного основания и его просадку", — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, были допущены нарушения при проектировании, строительстве и эксплуатации резервуара. В том числе Ростехнадзор выявил нарушения при проведении экспертизы промышленной безопасности аварийного резервуара экспертной организацией, которая прошла в 2018 году.