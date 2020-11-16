Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Готовились убивать русских: террористы из Воронежа сядут на 80 лет 

Артём Кульша 47 минут назад
Готовились убивать русских: террористы из Воронежа сядут на 80 лет
Фото: ТАСС
Террористы из Воронежа приговорены к более чем 80 годам лишения свободы в совокупности. Об этом сообщает ТАСС.
Некоторое время назад неоднократно судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления 46-летний Руслан Бугаков, 43-летний Руслан Чаусов, 49-летний Геньяс Гатджибаибов, 31-летний Максим Степанов и 32-летний Сергей Мухаметзянов сформировали в исправительной колонии №3 в Воронежской области террористическое сообщество.
Они стали вовлекать в террористическую деятельность других заключенных и готовить террористические акты, в том числе подрыв многоквартирного жилого дома в Воронеже и покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, выпускники которой принимают участие в боевых действиях в Сирии.
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность сообщества. 13 ноября Второй Западный окружной военный суд признал мужчин виновными в оправдании или пропаганде терроризма, публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, организации террористического сообщества и участии в нем, содействии террористической деятельности и покушении на террористический акт.
Бугаков был приговорен к 24 годам лишения свободы в колонии особого режима, Чаусов — к 18 годам, Гатджибаибов — к 17 годам, Степанов — к 16 годам, Мухаметзянов — к восьми годам и шести месяцам.
Видео дня. Анна Семенович: у нас у всех заморожены яйцеклетки
Комментарии
Происшествия , Максим Степанов , ФСБ , МВД , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:41
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
В мире Общество
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
03:06
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
Происшествия
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
00:56
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
В мире Интернет
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
00:51
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
Наука Наука и техника
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
00:33
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
Криминал Происшествия
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
00:59
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
Новости Москвы
Появилось видео допроса бойца Яндиева за драку с Харитоновым
01:06
Появилось видео допроса бойца Яндиева за драку с Харитоновым
Происшествия
Приговор бывшим зекам за подготовку терактов в РФ попал на видео
00:32
Приговор бывшим зекам за подготовку терактов в РФ попал на видео
Происшествия
Ритуал посвящения в мужчины сына Кадырова попал на видео
02:56
Ритуал посвящения в мужчины сына Кадырова попал на видео
Общество
Устроившие драку руководители российской тюрьмы попали на видео
01:04
Устроившие драку руководители российской тюрьмы попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение