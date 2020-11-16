Готовились убивать русских: террористы из Воронежа сядут на 80 лет 

Террористы из Воронежа приговорены к более чем 80 годам лишения свободы в совокупности. Об этом сообщает ТАСС.

Некоторое время назад неоднократно судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления 46-летний Руслан Бугаков, 43-летний Руслан Чаусов, 49-летний Геньяс Гатджибаибов, 31-летний Максим Степанов и 32-летний Сергей Мухаметзянов сформировали в исправительной колонии №3 в Воронежской области террористическое сообщество.

Они стали вовлекать в террористическую деятельность других заключенных и готовить террористические акты, в том числе подрыв многоквартирного жилого дома в Воронеже и покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, выпускники которой принимают участие в боевых действиях в Сирии.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность сообщества. 13 ноября Второй Западный окружной военный суд признал мужчин виновными в оправдании или пропаганде терроризма, публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, организации террористического сообщества и участии в нем, содействии террористической деятельности и покушении на террористический акт.

Бугаков был приговорен к 24 годам лишения свободы в колонии особого режима, Чаусов — к 18 годам, Гатджибаибов — к 17 годам, Степанов — к 16 годам, Мухаметзянов — к восьми годам и шести месяцам.