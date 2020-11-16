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ЧП в московской клинике: пациенты умерли по вине врачей 

Алиса Селезнёва 52 минуты назад
ЧП в московской клинике: пациенты умерли по вине врачей
Фото: ТАСС
Уголовное дело возбуждено после того, как в одной из частных клиник Москвы скончались пять пациентов. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по городу.
По данным ведомства, частная медицинская клиника на Мичуринском проспект столицы оказывала медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности.
В результате погибли пять пациентов клиники, а также одной женщине был причинен вред здоровью средней тяжести. При этом у организации не было лицензий на медицинские услуги, оказанные троим пациентам.

«Ранее по иску Росздравнадзора по городу Москве и Московской области Арбитражным судом города Москвы была аннулирована лицензия на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО «Научно-практический центр хирургии и гинекологии»», — подчеркивается в сообщении.

В следкоме пояснили, что уголовное дело расследуется по 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).
Как сообщал «Рамблер», ранее в Оренбурге 9-летняя девочка скончалась в стоматологическом кресле во время операции по удалению зуба. Следователи возбудили уголовное дело.
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Происшествия , Общество , СКР , Росздравнадзор
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