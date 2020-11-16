ЧП в московской клинике: пациенты умерли по вине врачей 

По данным ведомства, частная медицинская клиника на Мичуринском проспект столицы оказывала медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

В результате погибли пять пациентов клиники, а также одной женщине был причинен вред здоровью средней тяжести. При этом у организации не было лицензий на медицинские услуги, оказанные троим пациентам.

«Ранее по иску Росздравнадзора по городу Москве и Московской области Арбитражным судом города Москвы была аннулирована лицензия на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО «Научно-практический центр хирургии и гинекологии»», — подчеркивается в сообщении.

В следкоме пояснили, что уголовное дело расследуется по 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как сообщал «Рамблер», ранее в Оренбурге 9-летняя девочка скончалась в стоматологическом кресле во время операции по удалению зуба. Следователи возбудили уголовное дело.