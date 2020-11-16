Россиянина убили из-за кровной мести 

Житель Ингушетии погиб в результате нападения неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием, сообщает РИА Новости. Правоохранители полагают, что мужчина пал жертвой кровной мести.

Трагедия произошла в городе Сунжа на улице Комсомольская. Источник агентства в силовых структурах, заявил, что неизвестные расстреляли местного жителя, он скончался на месте. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле ВАЗ. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее, как сообщал «Рамблер», кровная месть стала причиной расстрела другого жителя Ингушетии. Погибшего звали Башир Падиев. Шесть лет назад, по сведениям журналистов, его брат расстрелял семью односельчан.

1 июня в селе Яндаре Назрановского района республики, на пересечении сельской улицы с федеральной трассой с его автомобилем «Шевроле Круз» поравнялся водитель «Лады Гранта», который открыл по иномарке стрельбу из автомата. Падиев скончался. Преступникам удалось скрыться.

В феврале 2020 года нападение на чеченского блогера-оппозиционера Тумсо Абдурахманова СМИ связали с объявлением ему кровной мести со стороны председателя парламента Чечни Магомеда Даудова . Весной 2019 года живущий в Польше Абдурахманов заявил, что презирает первого президента Чечни Ахмата Кадырова и все, что с ним связано. Несколько дней спустя Магомед Даудов объявил ему за это кровную месть.

Однако Даудов подчеркнул, что не собирается убивать блогера, а намерен удивительным образом его повеселить. Он посоветовал Абдурахманову оглядываться по сторонам на улице, дома, когда лег спать, убеждаться, что закрыл дверь, и знать, что полученный сзади пинок не случайность. Спустя почти год на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение — неизвестный проник в квартиру блогера, когда тот спал, и сделал попытку убить его молотком. Между Абдурахмановым и нападавшим завязалась драка. В ходе нее блогер обезвредил преступника, а после вызвал полицию. В результате нападения Тумсо Абдурахманов был госпитализирован.