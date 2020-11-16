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Арестовано имущество братьев Магомедовых на 45 млрд рублей 

BFM.RU и ещё 5 4 часа назад
Арестовано имущество братьев Магомедовых на 45 млрд
Фото: РИА Новости
В МВД сообщили об аресте имущества братьев Магомедовых. Официальный представитель ведомства Ирина Волк сказала, что речь идет о сумме 45 млрд рублей. О каком конкретно имуществе идет речь, не уточняется, пишет РБК.

«В ходе предварительного расследования с целью возмещения причиненного ущерба и возможной конфискации наложен арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 45 млрд рублей», — сказала Ирина Волк.

Совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали весной 2018 года. Их обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате.
На прошлой неделе Генпрокуратура направила дело в суд. В нем, по данным СМИ, более 700 томов. Магомедовы своей вины не признают.
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Происшествия , Ирина Волк , Генпрокуратура РФ , МВД , Москва
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