Арестовано имущество братьев Магомедовых на 45 млрд

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МВД сообщили об аресте имущества братьев Магомедовых. Официальный представитель ведомства Ирина Волк сказала, что речь идет о сумме 45 млрд рублей. О каком конкретно имуществе идет речь, не уточняется, пишет РБК

«В ходе предварительного расследования с целью возмещения причиненного ущерба и возможной конфискации наложен арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 45 млрд рублей», — сказала Ирина Волк.

Совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали весной 2018 года. Их обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате.