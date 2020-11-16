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Раскрыта судьба московской клиники после смерти пяти пациентов 

Lenta.ru и ещё 19 1 час назад
Раскрыта судьба клиники после смерти пациентов
Фото: РИА Новости
Стал известно, что после смерти пяти пациентов по вине врачей «Первая университетская клиника» на Мичуринском проспекте была лишена лицензии. Судьбу медучреждения раскрыла «Ленте.ру» официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.
По ее словам, Арбитражный суд Москвы по иску Росздравнадзора аннулировал лицензию на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО «Научно-практический центр хирургии и гинекологии», под эгидой которой работала частная клиника.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц»). Как уточнила Юлия Иванова, в ближайшее время будут допрошены руководство и сотрудники клиники.
Ранее сообщалось, что результате действий врачей «Первой университетской клиники» умерли пять пациентов. Еще одной клиентке медучреждения был нанесен вред здоровью средней тяжести. У организации не было лицензий на медицинские услуги, оказанные трем пациентам.
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Происшествия , Юлия Иванова , СКР , Росздравнадзор , Lenta.ru , Москва
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