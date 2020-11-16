Раскрыта судьба клиники после смерти пациентов

По ее словам, Арбитражный суд Москвы по иску Росздравнадзора аннулировал лицензию на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО «Научно-практический центр хирургии и гинекологии», под эгидой которой работала частная клиника.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц»). Как уточнила Юлия Иванова, в ближайшее время будут допрошены руководство и сотрудники клиники.