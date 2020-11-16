Руководство колонии строго режима устроило драку в пивной 

Начальник исправительной колонии №37 строго режима и несколько его заместителей устроили драку с посетителем пивного магазина, сообщает РИА Новости. Офицеры нанесли мужчине несколько ударов по голове.
Инцидент, произошедший 12 ноября в Кемеровской области, попал на видео. В ролике, опубликованном Telegram-каналом «RT на русском», видно, как несколько человек в форме стоят у прилавка. По словам журналистов, офицеры отпускали в адрес продавщицы шутки, которые не понравились присутствовавшему в павильоне ее супругу. Мужчина призвал оппонентов «общаться нормально». В ответ он услышал, что потребители могут покупать товар, как им захочется. Ему также порекомендовали обеспечить свою жену, чтобы ей не приходилось работать в пивной. В конце видео мужчину вывели на улицу, где он, по предварительной информации, получил несколько ударов по голове.
В региональном управлении ГУФСИН по Кемеровской области заявили журналистам, что на видео запечатлены сотрудники исправительной колонии №37. В настоящее время в главке инициировали служебную проверку. Роликом также заинтересовались в региональном управлении Следственного комитета. Правоохранители проводят доследственную проверку.
В конце октября, как сообщал «Рамблер», сотрудник экспертно-криминалистического центра столичного управления МВД подполковник Алексей Глушенков, находясь не при исполнение своих профессиональных обязанностей и в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с прохожим и получил от него удар в область челюсти. Судя по видеозаписи, которую опубликовал «112», после этого сотрудник полиции потерял сознание, а его соперник стал суетиться вокруг в попытке вернуть того в чувства. Подполковник был госпитализирован с телесными повреждениями.