Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Москвичка чуть не убилась на картинге 

Артём Кульша 1 час назад
Москвичка чуть не убилась на картинге
Фото: ТАСС
Жительница Москвы получила несколько переломов и сотрясение мозга во время езды на карте. Об этом сообщает телеграм-канал «База».
Некоторое время назад Анна пришла в картинг-клуб Le Mans на 2-й Магистральной улице, 9А, прошла инструктаж, надела шлем, проехала несколько кругов, не справилась с управлением при входе в поворот и влетела в отбойник. В результате аварии она получила переломы носа, челюсти, лобной и височной костей, а также сотрясение мозга. Следственный комитет инициировал проведение проверки по данному факту.
В первой половине ноября, как сообщал «Рамблер», внедорожник врезался в остановку общественного транспорта на Садовой-Триумфальной улице, 16. В результате ДТП пострадали три человека.
Во второй половине октября участники «Дома 2» Марина Африкантова и Роман Капаклы попали в ДТП на автодороге Москва — Санкт-Петербург. В середине октября такси упало в реку Яузу в районе 17-го дома в Наставническом переулке в центре Москвы.
В конце сентября в районе 23-го километра автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Московской области произошло попутное столкновение автомобилей «Киа» и «Опель». В результате аварии два человека погибли, еще шестеро получили травмы, в том числе трое детей — шести месяцев, 2,5 года и 12 лет.
Видео дня. Анна Семенович: у нас у всех заморожены яйцеклетки
Комментарии
Происшествия , Марина Африкантова , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео допроса бойца Яндиева за драку с Харитоновым
01:06
Появилось видео допроса бойца Яндиева за драку с Харитоновым
Происшествия
Приговор бывшим зекам за подготовку терактов в РФ попал на видео
00:32
Приговор бывшим зекам за подготовку терактов в РФ попал на видео
Происшествия
Ритуал посвящения в мужчины сына Кадырова попал на видео
02:56
Ритуал посвящения в мужчины сына Кадырова попал на видео
Общество
Устроившие драку руководители российской тюрьмы попали на видео
01:04
Устроившие драку руководители российской тюрьмы попали на видео
Происшествия
Пальнувший в лицо девочке из пистолета мужчина попал на видео
00:23
Пальнувший в лицо девочке из пистолета мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео угона автомобиля ДПС в Тольятти
00:24
Опубликовано видео угона автомобиля ДПС в Тольятти
Происшествия
Появилось видео обрушения огромной скалы рядом с туристами
01:08
Появилось видео обрушения огромной скалы рядом с туристами
Происшествия В мире
Момент поджога квартиры из-за ЛГБТ-флага попал на видео
01:43
Момент поджога квартиры из-за ЛГБТ-флага попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео подробностей о наследстве Джигарханяна
00:28
Опубликовано видео подробностей о наследстве Джигарханяна
Общество
«Русланы» с российскими миротворцами и техникой попали на видео
01:00
«Русланы» с российскими миротворцами и техникой попали на видео
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение