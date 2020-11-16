Москвичка чуть не убилась на картинге 

Жительница Москвы получила несколько переломов и сотрясение мозга во время езды на карте. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

Некоторое время назад Анна пришла в картинг-клуб Le Mans на 2-й Магистральной улице, 9А, прошла инструктаж, надела шлем, проехала несколько кругов, не справилась с управлением при входе в поворот и влетела в отбойник. В результате аварии она получила переломы носа, челюсти, лобной и височной костей, а также сотрясение мозга. Следственный комитет инициировал проведение проверки по данному факту.

В первой половине ноября, как сообщал «Рамблер», внедорожник врезался в остановку общественного транспорта на Садовой-Триумфальной улице, 16. В результате ДТП пострадали три человека.

Во второй половине октября участники «Дома 2» Марина Африкантова и Роман Капаклы попали в ДТП на автодороге Москва — Санкт-Петербург. В середине октября такси упало в реку Яузу в районе 17-го дома в Наставническом переулке в центре Москвы.

В конце сентября в районе 23-го километра автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Московской области произошло попутное столкновение автомобилей «Киа» и «Опель». В результате аварии два человека погибли, еще шестеро получили травмы, в том числе трое детей — шести месяцев, 2,5 года и 12 лет.