Приговор бывшим зекам за подготовку терактов в РФ попал на видео 

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Бывших заключенных воронежской колонии осудили за подготовку террористических актов в России . По данным ФСБ, Руслан Бугаков, Руслан Чаусов, Геньяс Гатджибаибов, Максим Степанов и Сергей Мухаметзянов создали преступное террористическое сообщество, в которое вовлекали освобождающихся заключенных.

Преступники планировали устроить взрыв жилого дома, а также напасть на курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

Второй западный окружной военный суд огласил приговор фигурантам уголовного дела 13 ноября 2020 года. Участники преступной группировки получили от 8,5 (Мухаметзянов) до 24 лет (Бугаков) лет лишения свободы.