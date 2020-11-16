Россиянин сломал челюсть не пожелавшей знакомиться девушке 

Житель Тюмени сломал челюсть девушке, которая не захотела с ним знакомиться. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Тюменской области.

Некоторое время назад на Рижской улице ранее судимый 22-летний мужчина сделал попытку познакомиться с 24-летней девушкой, получил отказ, не справился с эмоциями, спровоцировал конфликт и ударил ее кулаком в лицо, сломав челюсть.

Очевидец произошедшего сообщил об этом в полицию. Ее сотрудники задержали подозреваемого по горячим следам и доставили в отдел внутренних дел . В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений» (наказывается лишением свободы на срок до пяти лет). С мужчины была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В октябре, как сообщал «Рамблер», блогерша Алена _cyberbabe_ Ефремова рассказала, что стример Андрей Mellstroy Бурим прилюдно избил ее и унизил в ходе своего стрима, и опубликовала видеозапись, на которой тот бьет ее головой о стол в окружении других людей. Она сообщила, что тот сломал ей брекеты и, возможно, челюсть. В отношении стримера было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Тогда же у входа на станцию метро Москвы «Бауманская» сотрудник экспертно-криминалистического центра столичного управления МВД подполковник Алексей Глушенков, находясь не при исполнение своих профессиональных обязанностей и в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с прохожим и получил от него удар в область челюсти. Он был госпитализирован с телесными повреждениями.