Закопанную по голову женщину нашли под Петербургом

Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту убийства неизвестной женщины, тело которой, закопанное по голову в землю, обнаружили в лесном массиве Курортного района города. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу. Не исключено, что жертву закопали в землю живьём.

Напомним, труп женщины, на вид 40−45 лет, был обнаружен следователями после обращения петербуржца. Мужчина во время прогулки по лесному массиву вдоль Коннолахтинской дороги в Курортном районе заметил на земле женскую голову днем 15 ноября. Прибывшие по тревоге правоохранители извлекли тело, которое было закопано по шею.

Как отметили в ГСУ СКР, на теле погибшей обнаружены признаки насильственной смерти. Поэтому дело возбуждено по статье 105 УК РФ («Убийство»).

"В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.