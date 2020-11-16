В Петербурге нашли закопанный по голову в землю труп женщины

В лесном массиве в границах Санкт-Петербурга было найдено тело женщины, закопанное по голову в землю, сообщает РЕН ТВ. Личность погибшей устанавливается.

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О страшной находке правоохранителям сообщил местный житель. 15 ноября, прогуливаясь по лесу, он наткнулся на женский труп. При этом тело погибшей было закопано в землю, на поверхности находилась только ее голова.

Следователи сообщили, что на вид женщине 40-45 лет. В кармане одежды у нее находилась золотая цепочка. Эксперты устанавливают причину смерти женщины, правоохранители инициировали доследственную проверку.

Ранее, как сообщал «Рамблер», петербургские следователи заподозрили пенсионера из Ленинградской области в убийстве ухажёра его дочери. О исчезновении 26-летнего мужчины в полицию заявила его бабушка.