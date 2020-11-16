15 ноября в Румынии в городе Пьятра-Нямц произошел пожар в отделении интенсивной терапии. В результате возгорания погибло 10 человек. Ещё 10 человек получили ранения и ожоги, 7 из них находятся в критическом состоянии. Дежурный врач, который пытался спасти пациентов из огня, получил ожоги 40% поверхности тела и был доставлен в военный госпиталь Королевы Астрид в Брюсселе. Остальных пострадавших доставили в румынский город Яссы. По предварительным данным пожар был вызван коротким замыканием. Президент Румынии Клаус Йоханнис и патриарх Румынской православной церкви Даниил выразили соболезнования семьям погибших.
Появилось видео пожара в больнице в Румынии
Происшествия , Видео , РПЦ
Читайте также