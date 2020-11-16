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Появилось видео взрыва нефтепровода в Ливане 

Вадим Дроздов 29 минут назад
В Ливане снова произошел мощный взрыв. На этот раз взорвался нефтепровод. ЧП произошло в районе Аккар на севере Ливана. Причины взрыва на данный момент неизвестны. Ведутся следственные работы. Одной из версий произошедшего является намеренный подрыв нефтепровода с целью кражи полезного ископаемого. В социальных сетях появилось видео от очевидцев произошедшего — в небо поднимаются столбы черного дыма. Взорвавшийся нефтепровод соединял Ирак и Ливан. Специалисты опасаются экологической катастрофы, так как провод идет вдоль линии берега. При плохом сценарии развития событий может быть загрязнена даже питьевая вода.
Происшествия , Видео
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