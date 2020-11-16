В аэропорту Новосибирска при аварийной посадке за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился грузовой самолет Ан-124 "Руслан". Через 1 минуту после взлета в самолете отказала радиосвязь и пилот принял решение вернуться обратно в аэропорт для устранения неисправности. Но при посадке экипаж воздушного судна не справился с управлением и самолет выкатился на 200 метров за пределы посадочной полосы. Машина при этом получила серьезные повреждения шасси и крыльев. Из 14 человек, находившихся на борту, никто не пострадал. Пассажиры сообщают, что при взлете из двигателя самолета пошел дым. После этого пропала связь.
Аварийная посадка Ан-124 «Руслан» попала на видео
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