Задержание мэра Томска попало на видео 

13 ноября был задержан мэр Томска Иван Кляйн с обвинением по превышению должностных полномочий. Его отправили под арест до середины января, несмотря на присутствие на заседании суда поручившихся за него депутатов и видных деятелей города.

«Ходатайство [следствия] рассматривалось с соблюдением мер противоэпидемического характера, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы Томского областного суда. По версии следствия, Иван Кляйн превысил полномочия, действуя в интересах компании «Томское пиво», основным акционером которой он является. Ему грозит до семи лет лишения свободы