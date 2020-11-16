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Задержание мэра Томска попало на видео 

Вадим Дроздов 19 минут назад
13 ноября был задержан мэр Томска Иван Кляйн с обвинением по превышению должностных полномочий. Его отправили под арест до середины января, несмотря на присутствие на заседании суда поручившихся за него депутатов и видных деятелей города.
«Ходатайство [следствия] рассматривалось с соблюдением мер противоэпидемического характера, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы Томского областного суда. По версии следствия, Иван Кляйн превысил полномочия, действуя в интересах компании «Томское пиво», основным акционером которой он является. Ему грозит до семи лет лишения свободы
Происшествия , Видео , Иван Кляйн
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