Бомба времен ВОВ в Берлине попала на видео 

15 ноября в центре Берлина было эвакуировано порядка 7,5 тысяч человек из-за обнаруженной там неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны. Снаряд весом 250 кг нашли строители в ходе ремонтных работ. По некоторым данным, это была бомба американского производства. Полиция оцепила территорию в радиусе 300 м от места находки. При этом прошла эвакуация местных жителей. Свои дома были вынуждены покинуть 3 тысячи человек. Работы по обезвреживанию бомбы начались 15 ноября в 01:45 по местному времени (02:45 по московскому времени). После того, как саперы успешно завершили операцию, местные жители смогли вернуться в свои дома.