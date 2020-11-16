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Видео последствий пожара в Красноармейске 

Вадим Дроздов 47 минут назад
Пожарные продолжают разбирать завалы на месте сгоревшего в Красноармейске дома. Накануне в нем загорелся чердак. Когда-то в нем располагалась Вознесенская мануфактура, а сейчас в половине дома находятся квартиры. Пожарные тушили возгорание несколько часов. В результате полностью выгорела одна квартира. Еще 5 квартир были затоплены при тушении. По предварительной информации пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены около 80 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 36 человек и 11 единиц техники. По предварительным данным эвакуировано 80 человек, из них 18 детей.
Происшествия , Видео , МЧС
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