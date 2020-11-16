Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Появилось видео причин возгорания Дома нефтяников 

Вадим Дроздов 1 час назад
15 ноября в центре Москвы загорелось историческое здание ХХ века на набережной Тараса Шевченко возле Киевского вокзала — "Дом нефтяников". По данным МЧС, на крыше высотки загорелся строительный мусор и стройматериалы. Пламя и черный дым были видны издалека. Сначала площадь возгорания не превышала 5 метров, но позже огонь распространился практически на всю площадь крыши. В итоге из-за огня пострадало около 50 квадратных метров здания. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар менее, чем за 1 час. При тушении пожара было эвакуировано 10 человек. О пострадавших никаких сообщений не было.
Происшествия , Видео , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Аварийная посадка Ан-124 «Руслан» попала на видео
00:55
Аварийная посадка Ан-124 «Руслан» попала на видео
Происшествия
Задержание мэра Томска попало на видео
01:04
Задержание мэра Томска попало на видео
Происшествия
Бомба времен ВОВ в Берлине попала на видео
00:39
Бомба времен ВОВ в Берлине попала на видео
Происшествия
Видео последствий пожара в Красноармейске
03:24
Видео последствий пожара в Красноармейске
Происшествия
Появилось видео причин возгорания Дома нефтяников
01:18
Появилось видео причин возгорания Дома нефтяников
Происшествия
Появилось видео беспорядков на выборах в Молдавии
01:23
Появилось видео беспорядков на выборах в Молдавии
В мире
Появилось видео со сгоревшей в Стамбуле мечетью
00:56
Появилось видео со сгоревшей в Стамбуле мечетью
Происшествия
Трамп обвинил Байдена и попал на видео
01:52
Трамп обвинил Байдена и попал на видео
Политика
Опубликовано видео пожара на набережной Тараса Шевченко
00:44
Опубликовано видео пожара на набережной Тараса Шевченко
Столкновения митингующих в США попали на видео
02:03
Столкновения митингующих в США попали на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение