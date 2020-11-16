15 ноября в центре Москвы загорелось историческое здание ХХ века на набережной Тараса Шевченко возле Киевского вокзала — "Дом нефтяников". По данным МЧС, на крыше высотки загорелся строительный мусор и стройматериалы. Пламя и черный дым были видны издалека. Сначала площадь возгорания не превышала 5 метров, но позже огонь распространился практически на всю площадь крыши. В итоге из-за огня пострадало около 50 квадратных метров здания. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар менее, чем за 1 час. При тушении пожара было эвакуировано 10 человек. О пострадавших никаких сообщений не было.
Появилось видео причин возгорания Дома нефтяников
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