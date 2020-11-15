Пропавшую российскую школьницу нашли мертвой

В Асбесте нашли мертвой 11-летнюю Полину Сковородченко, которая три дня назад ушла гулять и не вернулась домой. Об этом сообщает издание e1.ru

Информацию о гибели Полины подтвердили в поисковых отрядах. Волонтеры сообщили, что тело обнаружили сотрудники полиции, попросив не рассказывать СМИ подробности.

Местные жители говорят, что девочку убили.

Полина жила с семьей на улице Ленина в Асбесте. Днём 12 ноября она ушла из дома и не вернулась. Её искали больше сотни человек: несколько поисковых отрядов, сотрудники ЧОП, полиция, кинологи, следователи.

Ранее «Рамблер» сообщал , что к розыску школьницы привлекли водителей семи городских служб такси. Им выдали ориентировку с ее фотографией и приметами.

Старшая сестра оказала содействие сотрудникам полиции, и открыла аккаунт Полины в соцсети для определения круга общения девочки. Семья считается благополучной. В школе дали хорошую характеристику ребенку и родителям.