Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Девочку убили: пропавшую российскую школьницу нашли мертвой 

Майк Габриелян 7 минут назад
Пропавшую российскую школьницу нашли мертвой
Фото: РИА Новости
В Асбесте нашли мертвой 11-летнюю Полину Сковородченко, которая три дня назад ушла гулять и не вернулась домой. Об этом сообщает издание e1.ru.
Информацию о гибели Полины подтвердили в поисковых отрядах. Волонтеры сообщили, что тело обнаружили сотрудники полиции, попросив не рассказывать СМИ подробности.
Местные жители говорят, что девочку убили.
Полина жила с семьей на улице Ленина в Асбесте. Днём 12 ноября она ушла из дома и не вернулась. Её искали больше сотни человек: несколько поисковых отрядов, сотрудники ЧОП, полиция, кинологи, следователи.
Ранее «Рамблер» сообщал, что к розыску школьницы привлекли водителей семи городских служб такси. Им выдали ориентировку с ее фотографией и приметами.
Старшая сестра оказала содействие сотрудникам полиции, и открыла аккаунт Полины в соцсети для определения круга общения девочки. Семья считается благополучной. В школе дали хорошую характеристику ребенку и родителям.
Видео дня. Испытания прототипа ракеты Илона Маска закончились неудачей
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновения митингующих в США попали на видео
02:03
Столкновения митингующих в США попали на видео
В мире
Автобусы беженцев в Степанакерте попали на видео
00:29
Автобусы беженцев в Степанакерте попали на видео
В мире
Скандал из-за перчатки в супермаркете попал на видео
00:46
Скандал из-за перчатки в супермаркете попал на видео
Очередь из желающих набить бесплатную татуировку попала на видео
01:00
Очередь из желающих набить бесплатную татуировку попала на видео
Опубликовано видео последствий аварии на проспекте Андропова
00:34
Опубликовано видео последствий аварии на проспекте Андропова
Опубликовано видео потопов в Мексике
00:57
Опубликовано видео потопов в Мексике
Происшествия
Появилось видео с состоянием Карабаха на 15 ноября
02:25
Появилось видео с состоянием Карабаха на 15 ноября
Армия
Появилось видео из «Музея Чужого»
04:48
Появилось видео из «Музея Чужого»
Задержания протестующих в Минске попали на видео
01:27
Задержания протестующих в Минске попали на видео
Протесты против карантина во Франкфурте попали на видео
00:26
Протесты против карантина во Франкфурте попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение