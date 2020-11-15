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В Калининграде ученики массово отравились в школьной столовой 

РИА Новости 38 минут назад
Массовое отравление школьников произошло в Калининграде
Фото: РИА Новости
Следователи начали доследственную проверку после сообщений об отравлении семи учеников одной из калининградских школ в столовой, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

"Накануне в социальных сетях появились сообщения о массовом отравлении учащихся одной из школ города Калининграда после посещения школьной столовой. Для проверки указанных сведений следственными органами регионального управления СК организована доследственная проверка", — сказала она.

Гацко отметила, что в настоящее время есть сведения о том, что за медицинской помощью обратились семь школьников, у шести из которых, по предварительным данным, диагностирован энтероколит, у седьмого — ОРВИ. Следователи СУСК вместе со специалистами регионального управления Роспотребнадзора осмотрели школьную столовую, изъяли необходимые образцы, направили их на исследование.
Региональное управление Роспотребнадзора временно приостановило работу школьной столовой.

"Управление Роспотребнадзора по Калининградской области выдало МАО СОШ №11 предписание о временной приостановке работы школьной столовой, проведении дезинфекционных мероприятий в помещениях пищеблока, столовой, классах, местах общего пользования", — говорится в сообщении ведомства.

В управлении отметили, что для установления причинно-следственной связи заболевания с работой столовой специалисты отобрали суточные пробы продукции, сырья, воды, смывов. Обследованы сотрудники фирмы, которая работает по договору на школьном пищеблоке образовательного учреждения. Отмечается, что ситуация остается на контроле управления и руководителя СУСК России по региону Дмитрия Бочарова.
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Происшествия , Дмитрий Бочаров , Наталья Гацко , СКР , Роспотребнадзор
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