Африканцы устроили драку в московском загсе 

Африканцы подрались в московском загсе и ограбили гостя из-за сбежавшей невесты.

Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash . Драка произошла в Шипиловском загсе в Царицыне. Там на свадьбу нигерийца Габриэля собрались его соплеменники. Однако невеста в загс не явилась. Жених решил, что в этом виноват присутствующий гость по имени Самуэль Модуре. Началась массовая драка африканцев.

Ее смогли разнять другие гости. Жених и его друзья забрали у Самуэля сумку с деньгами, заявив, что тот должен за банкет 125 тысяч рублей.

Позже Габриэль отправил Самуэлю его сумку на такси. Когда он открыл её, то увидел, что в ней не хватает 185 тысяч рублей. Нигериец пошёл в полицию и написал заявление. Началась проверка.