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Африканцы устроили драку в московском загсе 

Майк Габриелян 57 минут назад
Африканцы устроили драку в московском загсе
Фото: РИА Новости
Африканцы подрались в московском загсе и ограбили гостя из-за сбежавшей невесты.
Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash. Драка произошла в Шипиловском загсе в Царицыне. Там на свадьбу нигерийца Габриэля собрались его соплеменники. Однако невеста в загс не явилась. Жених решил, что в этом виноват присутствующий гость по имени Самуэль Модуре. Началась массовая драка африканцев.
Ее смогли разнять другие гости. Жених и его друзья забрали у Самуэля сумку с деньгами, заявив, что тот должен за банкет 125 тысяч рублей.
Позже Габриэль отправил Самуэлю его сумку на такси. Когда он открыл её, то увидел, что в ней не хватает 185 тысяч рублей. Нигериец пошёл в полицию и написал заявление. Началась проверка.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 30 пьяных африканцев устроили в петербургской бане оргию и голыми разбежались от полиции.
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