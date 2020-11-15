На выходных на Мексику обрушились сильнейшие ливни, которые вызвали потопы в нескольких штатах Мексики. Стихийное бедствие затронуло более 240 тысяч человек. Известно о 30 погибших в результате потопов. Повреждены десятки тысяч домов. Дожди также размыли мосты и дороги. Повреждена инфраструктура десятков населенных пунктов. В социальных сетях появилось множество видеороликов с последствиями стихийного бедствия. На одном из видео видно, как по затопленной улице плывет крокодил. Больше всего пострадал штат Табаско. Туда уже прибыл президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, чтобы своими глазами оценить масштаб бедствия с борта вертолета.
Опубликовано видео потопов в Мексике
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