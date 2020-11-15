Пожар вспыхнул в одном из зданий Москвы

Пожар начался в строящемся здании по улице Нежинская, дом 5 "Б" в Москве, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.
По данным службы, сигнал о пожаре поступил 15 ноября в 10.58.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Нежинская, дом 5 "Б", где по предварительной информации происходит возгорание в строящемся здании", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Как уточнили в МЧС, горит утеплитель на кровле на площади около 20 квадратных метров.