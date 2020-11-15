Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Пожар вспыхнул в одном из строящихся зданий на западе Москвы 

РИА Новости 10 минут назад
Пожар вспыхнул в одном из зданий Москвы
Фото: © Сергей Рудницкий/сообщество "Очаково-Матвеевское" во ВКонтакте
Пожар начался в строящемся здании по улице Нежинская, дом 5 "Б" в Москве, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.
По данным службы, сигнал о пожаре поступил 15 ноября в 10.58.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Нежинская, дом 5 "Б", где по предварительной информации происходит возгорание в строящемся здании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Как уточнили в МЧС, горит утеплитель на кровле на площади около 20 квадратных метров.
Видео дня. Испытания прототипа ракеты Илона Маска закончились неудачей
Последние новости
Умер Армен Джигарханян Умер Армен Джигарханян Небензя рассказал о встрече с Тихановской Небензя рассказал о встрече с Тихановской Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео
Происшествия , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с упавшей в пруд машиной
01:04
Опубликовано видео с упавшей в пруд машиной
Пожар в жилом доме в Красноармейске попал на видео
00:42
Пожар в жилом доме в Красноармейске попал на видео
Сибиряк протаранил машину ГИБДД и попал на видео
02:27
Сибиряк протаранил машину ГИБДД и попал на видео
Новый скандал в московском такси попал на видео
02:26
Новый скандал в московском такси попал на видео
Происшествия
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
02:38
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
Происшествия
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
00:17
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
00:20
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
01:42
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
Протесты в Ереване попали на видео
01:59
Протесты в Ереване попали на видео
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
00:33
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение