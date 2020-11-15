Экс-главу «ВИМ Авиа» избили битой

По имеющейся информации в Москве неизвестные люди напали на бывшего гендиректора авиакомпании «ВИМ Авиа» Андрея Лайко. Происшествие случилось 15 ноября 2020 года.

Известно, что Лайко возвращался домой после посещения химчистки и на улице Васильцовский стан на него напали злоумышленники с битой. В результате нападения он получил открытую черепно-мозговую травму и перелом челюсти, а также множественные ушибы.

Андрея Лайко немедленно отвезли в реанимацию, где он и находится на данный момент.

На месте происшествия, сотрудники полиции нашли поломанную биту.