Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Экс-главу «ВИМ Авиа» избили битой на улице в Москве, подозреваемый задержан 

Apral.ru 27 минут назад
Экс-главу «ВИМ Авиа» избили битой
Фото: РИА Новости
По имеющейся информации в Москве неизвестные люди напали на бывшего гендиректора авиакомпании «ВИМ Авиа» Андрея Лайко. Происшествие случилось 15 ноября 2020 года.
Известно, что Лайко возвращался домой после посещения химчистки и на улице Васильцовский стан на него напали злоумышленники с битой. В результате нападения он получил открытую черепно-мозговую травму и перелом челюсти, а также множественные ушибы.
Андрея Лайко немедленно отвезли в реанимацию, где он и находится на данный момент.
На месте происшествия, сотрудники полиции нашли поломанную биту.
Кстати, телеканал РЕН-ТВ написал на своих страницах, что правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого. Им оказался некий бизнесмен.
Видео дня. Боец ММА Харитонов в больнице после драки с Яндиевым в холле Лужников
Apral.ru: последние новости
Превратится ли Томск во второй Хабаровск, люди вышли к зданию суда в поддержку задержанного мэра Ивана Кляйна Превратится ли Томск во второй Хабаровск, люди вышли к зданию суда в поддержку задержанного мэра Ивана Кляйна В Иркутской области пьяный мужчина угнал автокран и на нем врезался в поезд В Иркутской области пьяный мужчина угнал автокран и на нем врезался в поезд Платошкин из заточения поздравил всех россиян с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года Платошкин из заточения поздравил всех россиян с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года
Происшествия , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Новый скандал в московском такси попал на видео
02:26
Новый скандал в московском такси попал на видео
Происшествия
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
02:38
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
Происшествия
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
00:17
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
00:20
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
01:42
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
Протесты в Ереване попали на видео
01:59
Протесты в Ереване попали на видео
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
00:33
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
02:48
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
00:14
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
00:30
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение