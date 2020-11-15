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Гроб и тело ведущего Александра Котлового сожгли под песню Фрэнка Синатры 

runews24.ru 1 час назад
Тело Котлового сожгли под песню Синатры
Фото: сосцети
Прощание с ведущим телеканала НТВ Александром Котловым прошло в ритуальном зале Никол-Архангельского крематория. Проводить Александра в последний путь собрались многочисленные родственники, друзья, коллеги по телевизионному цеху и даже его одноклассники.
Многие из пришедших на церемонию в своих прощальных словах отметили открытость, трудолюбие, великодушие и доброту Александра, а также его любовь к небу и полетам. Церемония прошла при закрытом гробу — под песню Фрэнка Синатры «My Way» гроб с телом телеведущего отправили на кремацию.
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