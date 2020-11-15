Тело Котлового сожгли под песню Синатры

Прощание с ведущим телеканала НТВ Александром Котловым прошло в ритуальном зале Никол-Архангельского крематория. Проводить Александра в последний путь собрались многочисленные родственники, друзья, коллеги по телевизионному цеху и даже его одноклассники.

Многие из пришедших на церемонию в своих прощальных словах отметили открытость, трудолюбие, великодушие и доброту Александра, а также его любовь к небу и полетам. Церемония прошла при закрытом гробу — под песню Фрэнка Синатры «My Way» гроб с телом телеведущего отправили на кремацию.

В будущем прах будет захоронен на Троекуровском кладбище.