Пранкера задержали по подозрению в убийстве

Российского блогера-пранкера Кирилла Панова из Хабаровского края задержали по подозрению в убийстве. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщает Dvhab.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По данным собеседника портала, преступление произошло в ночь с 13 на 14 ноября в жилом доме Комсомольска-на-Амуре. На одной из лестничных площадок собралась шумная компания, которая мешала жильцам. Проживающий в этом доме Панов попытался утихомирить нарушителей, воспользовавшись газовым баллончиком. Однако его избили.

После этого блогер зашел в свою квартиру, взял травматический пистолет и, вернувшись, несколько раз выстрелил в голову одному из собравшихся. На место вызвали скорую, однако пострадавший скончался до приезда врачей. Панова задержали.

«Это преступление однозначно не квалифицируется как самооборона, поскольку у него не было пистолета при себе, когда его били, — он специально за ним сходил. Возбудили дело по части 1 статьи 105 "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку"», — пояснил источник.