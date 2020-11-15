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Российского блогера задержали по подозрению в убийстве 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Пранкера задержали по подозрению в убийстве
Фото: РИА Новости
Российского блогера-пранкера Кирилла Панова из Хабаровского края задержали по подозрению в убийстве. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщает Dvhab.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника портала, преступление произошло в ночь с 13 на 14 ноября в жилом доме Комсомольска-на-Амуре. На одной из лестничных площадок собралась шумная компания, которая мешала жильцам. Проживающий в этом доме Панов попытался утихомирить нарушителей, воспользовавшись газовым баллончиком. Однако его избили.
После этого блогер зашел в свою квартиру, взял травматический пистолет и, вернувшись, несколько раз выстрелил в голову одному из собравшихся. На место вызвали скорую, однако пострадавший скончался до приезда врачей. Панова задержали.

«Это преступление однозначно не квалифицируется как самооборона, поскольку у него не было пистолета при себе, когда его били, — он специально за ним сходил. Возбудили дело по части 1 статьи 105 "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку"», — пояснил источник.

В августе сообщалось, что американский блогер Захари Латэм (Zachary T. Latham) убил своего соседа, 51-летнего Уильяма Дурэма (William Durham). Адвокаты погибшего считают, что 18-летний юноша зарезал мужчину ради славы в соцсети TikTok.
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Происшествия , МВД , Франция
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