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Азербайджанцы подорвались на мине в Карабахе 

Майк Габриелян 20 минут назад
Азербайджанцы подорвались на мине в Карабахе
Фото: Reuters
Два азербайджанца подорвались на мине в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила генпрокуратура Азербайджана. Инцидент произошёл сегодня около 16.00 (МСК) в Физулинском районе, который азербайджанская армия взяла под контроль после боев с карабахскими военными.

«На освобожденной территории Физулинского района двое гражданских лиц подорвались на мине. В результате Ясин Ахмедов скончался, а Асиф Ахмедов получил серьезные травмы», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники прокуратуры осмотрели место подрыва, назначена экспертиза.
Ранее «Рамблер» сообщал, что стало известно о подготовке убийства армянского лидера Пашиняна.
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Происшествия , Война, Карабах , Генпрокуратура РФ
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