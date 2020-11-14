Азербайджанцы подорвались на мине в Карабахе 

Два азербайджанца подорвались на мине в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила генпрокуратура Азербайджана. Инцидент произошёл сегодня около 16.00 (МСК) в Физулинском районе, который азербайджанская армия взяла под контроль после боев с карабахскими военными.

«На освобожденной территории Физулинского района двое гражданских лиц подорвались на мине. В результате Ясин Ахмедов скончался, а Асиф Ахмедов получил серьезные травмы», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники прокуратуры осмотрели место подрыва, назначена экспертиза.