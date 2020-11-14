Новый скандал в московском такси попал на видео 

В Москве произошел очередной скандал между водителем и пассажиркой такси. На этот раз все началось с расистских оскорблений в адрес таксиста. После чего женщина ударила ногой по водительскому сидению. Таксист на короткое время потерял контроль над управлением автомобиля и врезался в бордюр, после чего закрыл все двери и отказался выпускать пассажирку до приезда полиции. Женщина начала угрожать своими связями в прокуратуре и пытаться запугать таксиста, в итоге ей удалось выйти из машины. Водитель обратился за помощью к проезжавшим мимо сотрудникам Росгвардии и написал заявление в полицию.