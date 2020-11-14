Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна 

14 ноября 2020 года рано утром скончался заслуженный артист СССР и России Армен Джигарханян . Причиной смерти стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма. Прощание с Арменом Борисовичем Джигарханяном планируют провести 17 ноября в Московском драматическом театре. Похороны актера пройдут на Ваганьковском кладбище. Артиста похоронят рядом с единственной дочерью.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года он был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Артист известен по ролям в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».